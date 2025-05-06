В Самаре торжественно открыли театр «Мастерская» в здании бывшего кинотеатра «Россия»

В понедельник, 5 мая, в Самаре прошло торжественное открытие новой площадки театра детей и молодежи «Мастерская», который расположился в здании бывшего кинотеатра «Россия». На новой сцене состоялся премьерный показ спектакля по пьесе Алексея Дударева «Рядовые», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В здании театра «Мастерская» расположены два зрительных зала на 218 и 85 мест, включая места для зрителей с ОВЗ. Также в театральном пространстве есть выставочный зал-фойе, универсальный репетиционный зал, детская театральная студия, помещение звукозаписи, гримерные и костюмерные комнаты, кабинеты административных и технических сотрудников, буфет для зрителей. В рамках нацпроекта «Культура» также модернизировали системы вентиляции и водоснабжения, обновили инженерные сети и обустроили современные световые системы.

В церемонии открытия участвовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков. «Это событие давно ждали жители города. Много было сделано совместно командой театра, строителями и региональным правительством, чтобы театр приобрел собственный дом. Надеюсь, что теперь, имея комфортные условия, у коллектива появится еще больше креативных идей, которые смогут увидеть зрители не только нашей области, но и всей страны», — заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

В декабре 2022 года Александр Хинштейн, на тот момент являющийся депутатом Госдумы от Самарской области, сообщил, что здание бывшего кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченской реконструируют в 2023 году. Здание несколько лет пребывало в запустении. На реконструкцию выделили 558 млн руб. из федерального бюджета.

6 марта текущего года в управлении Росреестра по Самарской области сообщили, что театр для детей и молодежи «Мастерская» введен в эксплуатацию. В прокуратуре Самарской области отмечали, что работы на объекте завершились благодаря вмешательству надзорного ведомства. Подрядной организации объявлялось официальное предостережение.

Молодежный драмтеатр «Мастерская» основан в 2018 году выпускниками Самарского государственного института культуры. Он временно находился в ДК железнодорожников.

Руфия Кутляева