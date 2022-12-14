В Самаре реконструируют здание бывшего кинотеатра «Россия»

В Самаре в 2023 году реконструируют здание бывшего кинотеатра «Россия», расположенное на ул. Чернореченской. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Бывший кинотеатр несколько лет пребывает в запустении. После реновации в здание переедет молодежный драмтеатр «Мастерская», который пока временно находится в ДК железнодорожников.

На реконструкцию здания кинотеатра выделили 558 млн руб. из федерального бюджета. После реновации в здании останется зрительный зал, он будет рассчитан на 218 мест. В проекте также предусмотрены вестибюль с выставочным пространством, холлами и буфетами, а также помещения для труппы.

Андрей Сазонов