В Самаре открылся театр «Мастерская» в здании кинотеатра Россия

В Самаре введен в эксплуатацию театр для детей и молодежи «Мастерская» в здании кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченской, 15. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Здание кинотеатра «Россия», построенное в 1963 году, долгое время было заброшенным. Несколько раз в нем происходил пожар. В конце 2022 года тогда еще депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что объект отремонтируют в рамках национального проекта «Культура». На реконструкцию кинотеатра выделили 558 млн руб. из федерального бюджета.

«Модернизация кинотеатра позволила создать новое многофункциональное театральное пространство. Двухэтажное здание площадью более 4 000 кв. м оборудовано вестибюлем с обширным выставочным пространством, большим зрительным залом на 218 мест с поворотной сценой и малым залом на 85 мест и другими помещениями»,— говорится в сообщении Росреестра.

Сабрина Самедова