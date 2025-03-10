В Самаре прокуратура добилась завершения строительства «Мастерской»
В Железнодорожном районе Самары введен в эксплуатацию театр для детей и молодежи «Мастерская». Завершение строительства объекта стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры, заявили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
Так, в целях упреждения нарушений сроков сдачи объекта культуры прокуратурой района руководству подрядной организации объявлялось официальное предостережение.
А после того, как подрядчик своевременно не выполнил условия контракта, ему было внесено представление.
В результате прокурорского вмешательства контракт был исполнен, строительство театра завершено.