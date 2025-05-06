Защита генерала Попова обжаловала приговор

Сергей Буйновский — адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — рассказал ТАСС об обжаловании приговора подзащитному. Генерала приговорили к пяти годам общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК).

«Мы считаем его (приговор.— "Ъ") несправедливым, просим его отменить и вынести в отношении Ивана Попова оправдательный приговор»,— сказал господин Буйновский.

Согласно фабуле дела, в 2023 году генерал-майор вместе с двумя сообщниками похитил более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката. Они предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. За это военнослужащий получил 1,4 млн руб., а также автомобиль Geely Tugella стоимостью 4 млн руб. Ущерб от действий фигурантов оценили в 100 млн руб.

Иван Попов во время последнего слова говорил, что его место — «на охране рубежей нашей родины». Он ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны, но ему отказали из-за «отсутствия вакантных должностей». Оборонное ведомство также просило позволить бывшему генералу отправиться на передовую.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Командарма признали мошенником».

Никита Черненко