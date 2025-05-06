В среду, 7 мая, начнется конклав — собрание кардиналов Римской католической церкви, на котором решится, кто будет следующим папой. Как отмечают СМИ, кто-то ищет возможность узнать хоть что-то о ходе голосования, а кто-то просто ждет итогов конклава и играет в «фэнтепапу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Папа все равно будет итальянцем, где бы он ни родился

Пока Святой Престол готовится к конклаву, который состоится 7 мая и на котором будет избран преемник покойного папы Франциска... в список из 22 папабилей (кандидатов на папство) входят всего пять итальянских кардиналов... Даже если будет помазан итальянец, он возглавит одну из самых разнообразных и глобализированных организаций, как в религиозном, так и во многих других смыслах... И все же... современное папство неотделимо от Италии... В конце концов это Римско-католическая церковь... Следующий папа может быть родом не из Италии, но ему придется стать итальянцем.

Консервативные католики выходят на сцену в Риме, стремясь сформировать церковь

Независимо от того, что происходит на конклаве… политически ангажированные американские консерваторы расширяют свои сети и институты и инвестируют в свои долгосрочные планы по формированию будущего церкви... Папство Франциска создало ощущение неотложности у многих консервативных американских католиков, которые посчитали, что его прогрессивные ценности подрывают церковную доктрину, и теперь активизировали усилия по поддержке мирских организаций для защиты своей веры.

Домыслы и возбуждение нарастают в Риме, пока конклав готовится выбирать нового папу

В среду начинается папский конклав, и многие люди из тех, кто пришел на площадь Святого Петра, уже ясно себе представляют, каким должен быть результат. «Я хочу, чтобы избрали либерального папу»,— говорит Джойс, приехавшая в Рим из США. «Мой №1 — Пьербаттиста Пиццабалла»,— говорит блогер Теодорита Джованнелла, отдающая предпочтение 60-летнему кардиналу из Италии. После 47 лет госпожа Джованнелла хочет папу-итальянца, но считает, что избрание папы из Азии или Африки было бы хорошим «поворотом сюжета».

Хотя избрание следующего понтифика — это дело 133 кардиналов, но 75 тыс. итальянцев играют в онлайн-игру, пытаясь предсказать, кого кардиналы выберут. Игра Fantapapa похожа на фэнтези-футбол, но команды игроков собраны из потенциальных понтификов.

Последняя конгрегация кардиналов. Ватикан накануне конклава

Чем ближе конклав, тем напряженнее атмосфера перед каждым следующим заседанием кардиналов. Журналисты хотят выяснить, кто является фаворитом на пост папы римского после смерти Франциска. Однако высшие католические священнослужители не раскрывают подробностей закулисных бесед перед конклавом.

В то время как в районе, где встречаются кардиналы, напряженность становится ощутимой, жизнь в Риме протекает почти как обычно. Улицы Вечного города заполнены туристами. На самой площади Святого Петра вы, скорее всего, также сможете встретить только тех, кто желает посетить базилику. Верующие и паломники, ожидающие результатов конклава, начнут собираться не раньше среды.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц