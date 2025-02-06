У конфет жизнь не сахар

Крупный производитель продуктов ГК «Эфко» запустила линию конфет со сладким белком браззеином, заменяющим сахар. На масштабирование проекта по развитию ингредиента планируется направить 10 млрд руб. Сейчас браззеин дороже других сахарозаменителей, но такие сладости все же набирают популярность у российских потребителей. Спрос стимулирует рост как числа пациентов с диабетом, так и общего стремления потребителей к здоровому образу жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ГК «Эфко» запустила производство конфет со сладким белком браззеином на базе своих мощностей в Белгородской области, рассказали “Ъ” в компании. Следующим этапом станет старт производства шоколада со сладким белком на строящемся заводе «Эфко» в Тульской области. Сейчас идут переговоры по включению конфет в ассортимент нескольких торговых сетей.

ГК «Эфко» существует с 1994 года. Состав соучредителей не раскрывается, основным владельцем считается Валерий Кустов. Согласно Infoline, в 2023 году группа стала вторым по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли. Ее выручка составила 280,1 млрд руб., увеличившись на 1%. ГК «Эфко» занимается в том числе производством пищевых ингредиентов и переработкой масличных. В ее портфеле бренды «Слобода», Altero и Hi!

Сладкий белок браззеин — относительно новый пищевой ингредиент, сертифицирован в ЕАЭС летом 2024 года. Он производится с помощью ферментации, имеет выраженный сладкий вкус и используется вместо сахара. Для достижения схожего уровня сладости на плитку шоколада требуется 50 г сахара или 0,05 г браззеина. Выпадающий объем может замещаться другими ингредиентами — например, растительными пищевыми волокнами. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что его компания два года тестировала браззеин, но «вкус шоколада и конфет отличался не в лучшую сторону от аналогов с сахаром или стевией (сахарозаменитель, получаемый из одноименного кустарника. — “Ъ”)».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что браззеин выступает заменителем сахара и фруктозы, не приводя к повышению в крови инсулина. Но из-за высокой стоимости ингредиент, по его словам, используется в основном в продуктах для спортсменов и пациентов с диабетом. В разработку технологии сладкого белка ГК «Эфко» вложила 1,3 млрд руб. за несколько лет, на оборудование кондитерской в Белгородской области было направлено 8 млн руб. На масштабирование суммарно планируется направить 10 млрд руб.

Господин Сизов предполагает, что кондитерское производство «Эфко» нацелено на знакомство потребителей с браззеином и его дальнейшее продвижение. Но он сомневается, что в массовом сегменте продукция будет востребована из-за высокой цены. Конфеты ГК «Эфко» со сладким белком продаются за 1,2–2,7 тыс. руб. за упаковку шесть-девять штук. Виталий Муравьев отмечает, что бюджетную кондитерскую продукцию в принципе можно делать только из сырья массового производства — сахара и патоки: «Любые натуральные заменители растительного происхождения в десятки раз дороже». Кроме того, браззеин, по его словам, дороже стевии в три-четыре раза.

Вывод ГК «Эфко» собственной кондитерской линейки, по мнению исполнительного директора «Русбренда» (объединяет производителей продуктов питания) Алексея Поповичева, может быть связан с планами по развитию продуктового направления. По его словам, спрос на здоровые сладости сейчас растет как за счет общего стремления потребителей к правильному образу жизни, так и за счет пациентов с диабетом. За последние 20 лет их число выросло вдвое, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Игорь Караваев говорит, что за последние два года спрос на продукты для здорового питания в крупных сетях вырос на 20–40%. Ассортимент увеличивается, занимая все более значимую долю на полке, добавляет он. Рынок кондитерских изделий в целом стагнирует. Согласно подсчетам аналитической компании «Нильсен», их продажи в натуральном выражении за 2024 год выросли на 1,7%, в деньгах — на 11,4%. Темпы роста в сегменте продуктов для здорового питания опережают динамику традиционных, объем их продаж меньше, замечает Виталий Муравьев. Доходность в категориях, по его словам, сопоставима.

Александра Мерцалова