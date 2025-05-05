Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 248 боеприпасов и 100 БПЛА. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения получили два частных домовладения и три транспортных средства, а также — трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе село Щетиновка обстреляли с помощью трех боеприпасов, поселки Малиновка и Октябрьский, села Беловское, Ближнее, Веселая Лопань, Новая Деревня, Солохи и Ясные Зори атаковали с помощью восьми дронов. В Беловском из-за детонации мины типа «Колокольчик» пострадал мирный житель. Он находится в областной клинической больнице в состоянии средней степени тяжести. В селе Новая Деревня разрушения получил прицеп спецтехники, в поселке Малиновка — частный дом, в селе Ясные Зори — купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы, в поселке Октябрьский — помещение сельхозпредприятия.

В Борисовском районе села Богун-Городок, Новоалександровка и Стригуны подверглись атакам девяти беспилотников. В результате удара БПЛА по автобусу в селе Богун-Городок были ранены трое мирных жителей. Они проходят лечение в горбольнице №2 в облцентре. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. В селе Новоалександровка повреждены забор частного домовладения и легковушка, в селе Стригуны — легковой автомобиль, трактор и объект торговли, в селе Богун-Городок — автобус.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Дальний, селам Басово, Казинка, Кукуевка, Соболевка и хутору Нижние Мельницы ударили шестью снарядами и шестью дронами. В Валуйках из-за атаки БПЛА была нарушена линия электропередачи — электроснабжение восстановлено.

В Волоконовском районе хутор Старый обстреляли с помощью десяти боеприпасов, село Тишанка атаковали двумя беспилотниками. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино подверглись обстрелам с помощью 23 боеприпасов и атакам 13 БПЛА. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Романовка и Староселье ударили с помощью 206 боеприпасов и 49 дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутор Панков атаковали 12 беспилотниками. В селе Новая Таволжанка разрушения получил соцобъект, в селе Маломихайловка — объект торговли.

В Яковлевском округе село Мощеное подверглось атаке одного БПЛА. Последствий не установлено.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова