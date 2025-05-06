В центре Краснодара ограничили движение из-за «Огня памяти»

В Краснодаре 6 мая ограничили движение транспорта в районе Главной городской площади. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Запрет ввели в связи с проведением Международной патриотической эстафеты по передаче «Огня памяти». Проезд закрыт по ул. Красноармейской — от ул. Длинной до ул. Кузнечной, а также по ул. Буденного — от ул. Красной до ул. Коммунаров. Движение планируют восстановить к 14:00 текущего дня.

Кроме того, временно изменили маршрут автобуса №45. Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании пути.

Анна Гречко