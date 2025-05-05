В Краснодаре 6 мая изменят схему движения автобусного маршрута №45

В Краснодаре 6 мая с 6:00 до 14:00 временно изменится схема движения автобусного маршрута №45 «Железнодорожный вокзал Краснодар-1 — микрорайон Губернский». Корректировка связана с проведением торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Согласно временной схеме, автобус будет следовать от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» по улицам Красноармейской, Пашковской, Красной с поворотом на ул. Северную и далее по установленному маршруту. В обратном направлении транспорт продолжит движение без изменений.

Получить дополнительную информацию о работе общественного транспорта жители города могут по телефону горячей линии Центра мониторинга дорожного движения и транспорта: 218-99-18.

Анна Гречко