Постпред при ООН: Пакистан даст отпор в случае любой агрессии

Пакистан обладает всеми необходимыми возможностями для сдерживания и даст отпор в случае агрессии со стороны других стран. Об этом заявил постпред Пакистана при ООН Асим Ифтимар Ахмад.

«Если произойдет какой-либо акт агрессии, какая-либо провокация, то, очевидно, как и у любой другой страны, у нас есть право на самооборону, что соответствует Уставу (ООН.— "Ъ")»,— сказал постпред при ООН «РИА Новости». При этом, по его словам, Пакистан настроен на поддержание мирных отношений.

Постпред при ООН считает, что ответственность за помощь в урегулировании должна нести пятерка постоянных членов СБ ООН: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. По его мнению, они должны приложить усилия для урегулирования спора о Джамму и Кашмире.

Теракт в Джамму и Кашмире случился 22 апреля. Вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам, в результате погибли 26 человек. Почти все погибшие — граждане Индии, один человек — турист из Непала. Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что все участники теракта понесут ответственность за произошедшее. У обеих стран в арсенале присутствует ядерное оружие. В 1970-е оно было создано из-за острой конфронтации.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».

Екатерина Отрашкевич