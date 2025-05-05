India Today: Индия получила от России партию ПЗРК «Игла-С» и направила ее в Кашмир

Индийская армия и ее подразделения на границе в штате Джамму и Кашмир получили новую партию российских зенитных ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) 9К338 «Игла-С». Это сделано для усиления возможностей ПВО на фоне эскалации напряженности с Пакистаном, сообщила сегодня, 5 мая, со ссылкой на источники в Минобороны Индии газета India Today.

Передача вооружений состоялась в рамках контракта стоимостью $30 млн на поставку 120 ПЗРК и 400 ракет. Он был заключен «Рособоронэкспортом» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех») и индийским военным ведомством в апреле 2023 года.

Первая партия из 24 пусковых установок и 100 ракет была поставлена еще год назад, в апреле 2024-го, а вторая должна была состоять как из российских ПЗРК, так и из комплексов VSHORADS IR (так обозначаются произведенные в Индии по лицензии комплексы «Игла-С»), их точное количество неизвестно. Наряду с новыми поставками индийская армия также объявила тендер на закупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS IR по ускоренной процедуре.

Резкое обострение напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном произошло после теракта в Кашмире, который оба государства считают своей территорией. 5 мая телеканал Satya Hindi сообщил, что индийские военные привели авиацию на границе в состояние повышенной готовности.

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Дмитрий Сотак