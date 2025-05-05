ВВС Индии повысили боеготовность на границе с Пакистаном

Индийские военные привели авиацию в состояние повышенной готовности на границе с Пакистаном, сообщает телеканал Satya Hindi.

Экипажи истребителей на базах в Раджастхане и Пенджабе находятся в режиме постоянной готовности к вылету. В случае необходимости могут быть задействованы французские Rafale, оснащенные крылатыми ракетами SCALP с дальностью свыше 300 км.

Повышение боеготовности связано с обстрелами со стороны Пакистана, которые произошли в ночь на сегодня, 5 мая, в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец.