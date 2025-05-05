Нетаньяху предупредил о планах переместить палестинцев в ходе операции в Газе

В рамках нового этапа военной операции в секторе Газа израильтяне планируют переместить палестинцев. Об этом сегодня, 5 мая, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он предупредил, что наступление будет «интенсивным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters Фото: ABIR SULTAN POOL / Pool / Reuters

«Население будет перемещено для его собственной безопасности»,— говорит господин Нетаньяху на видео, размещенном в соцсети X.

Израильский премьер также указал, что вооруженные силы страны не будут устраивать рейды с последующим освобождением территорий. «Речь идет об обратном»,— уточнил он.

Ранее сегодня советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военных операций в секторе Газа, который подразумевает захват всего палестинского анклава и перемещение гражданского населения на юг в целях безопасности. По мнению израильских властей, план будет способствовать достижению двух главных целей — победе над «Хамасом» и возвращению израильских заложников. Представитель израильского кабмина Давид Менсер пояснял, что Израиль планирует отказаться от метода рейдов в пользу захвата территорий и их удержания.

Подробнее о ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Войну в Газе ограничили дедлайном».

Анастасия Домбицкая