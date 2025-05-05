AFP: кабмин Израиля одобрил план захвата всей территории сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военных операций в секторе Газа, который подразумевает захват всего палестинского анклава. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официального представителя. План среди прочего предполагает перемещение палестинцев и массированные удары по "Хамасу".

«Военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации "Хамаса" в Газе и возвращению из плена израильских заложников»,— сообщил в своем Telegram-канале советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Как сообщается в публикации, план включает следующие пункты: захват и удержание территорий в Газе; перемещение гражданского населения на юг в целях безопасности; ограничение доступа «Хамаса» к гуманитарной помощи; массированные удары по инфраструктуре и командным пунктам палестинских радикалов.

Как написал советник, на заседании премьер Израиля Биньямина Нетаньяху назвал план «реалистичным» и «эффективным». По словам премьера, он «позволяет достичь двух главных целей — победить ХАМАС и вернуть наших заложников».

29 апреля израильские официальные лица сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить конфликт в секторе Газа к октябрю. При этом ЦАХАЛ намерен ужесточить ход боевых действий. Израиль возобновил удары по Палестине 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь. В заключении у «Хамаса» остаются еще 58 человек.

Подробнее о ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Войну в Газе ограничили дедлайном».

Анастасия Домбицкая