Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для расширения операции в Газе

Власти Израиля намерены призвать десятки тысяч резервистов в рамках расширения военной операции в секторе Газа. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер. Ранее стало известно о планах Израиля захватить весь палестинский анклав с последующим удержанием территорий.

«На этой неделе Израиль разошлет десятки тысяч приказов о призыве резервистов, чтобы усилить и расширить операцию в Газе,— сказал Давид Менсер на пресс-конференции (цитата по ТАСС).— Не для оккупации, а для расширения военной операции».

Ранее сегодня, 5 мая, советник канцелярии премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военных операций в секторе Газа, который подразумевает захват всего палестинского анклава и перемещение гражданского населения на юг в целях безопасности. По мнению израильских властей, план будет способствовать достижению двух главных целей — победе над «Хамасом» и возвращению израильских заложников.

В конце апреля апреля израильские официальные лица сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить конфликт в секторе Газа к октябрю. При этом ЦАХАЛ намерен ужесточить ход боевых действий. Израиль возобновил удары по Палестине 18 марта, сразу после окончания двухмесячного соглашения о прекращении огня. В середине апреля в ООН заявили, что с момента возобновления боевых действий в Палестину ни разу не поступала гуманитарная помощь.

Подробнее о ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Войну в Газе ограничили дедлайном».

Анастасия Домбицкая