Все кардиналы прибыли в Рим для избрания нового папы

Пресс-служба Папского престола сообщила, что все 133 кардинала-выборщика прибыли в Рим для избрания нового папы римского. Выборы нового понтифика — конклав — начнутся 7 мая.

Как передает Vatican News, кардинал Кевин Фаррелл провел жеребьевку для распределения комнат кардиналов-выборщиков в соборе Святого Петра. Там они будут находиться без связи с внешним миром на протяжении всего конклава. Предыдущее избрание папы римского Франциска в 2013 году заняло два дня.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. СМИ писали, что на пост следующего понтифика рассматриваются около 20 кандидатов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Ватикан в ожидании белого дыма».

Петр Бузлаев