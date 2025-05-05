Ватикан в ожидании белого дыма

Конклав начнется на этой неделе 7 мая в 16:30. В Сикстинской капелле будут заперты 133 кардинала-выборщика. На платформе ставок Polymarket среди пользователей с отрывом лидирует госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин. За ним — филиппинский прелат Луис Антонио Тагле и первый кардинал из Ганы Питер Тарксон. Всего среди фаворитов на Святой престол 267-го понтифика мировые СМИ называют до 20 человек. О чем могут спорить кардиналы? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Более 100 кардиналов-выборщиков назначил в последние годы сам Франциск. И в составе конклава только примерно 40% — выходцы из Европы. Социологи считают, что католическая церковь теряет позиции в регионе. Авторитет по всему миру последние десятилетия подрывали сексуальные скандалы, всплывающая из закрытой бухгалтерии коррупция и проблемы управления в самой курии, грозящие даже дефолтом.

Официальный Ватикан сообщает, что в десятках докладов на подготовительных встречах иерархи «с признательностью упоминают процессы, начатые папой Франциском». Но и его попытки решить проблемы сейчас предстают неоднозначными, считает религиовед, историк-ватиканист Алексей Юдин: «Не то, чтобы он совершил какие-то ошибки, но действовал очень необычным способом. Папа Франциск изменил прежде всего коллегию кардиналов. У него были свои отношения с высшей иерархией католической церкви. Он запустил большой проект под названием "Синодальный путь", участие, действия мирян, действия национальных церквей в жизни католической церкви.

То есть многие процессы, начатые папой Франциском, еще не завершились».

The Washington Post пишет, что кардиналы были бы не против финансиста на папском престоле, чтобы тот привел систему, пострадавшую от финансовых махинаций и сокращения пожертвований, в порядок. По данным Reuters, бюджетный дефицит Ватикана оценивается в десятки миллионов евро. И главный вопрос, изберут ли продолжателя реформатора Франциска, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов: «Если вы пойдете утром выпить кофе куда-нибудь, то люди там будут обсуждать, кто у нас будет следующим. Итальянцы болеют за своих, но и отдают должное и другим кандидатам.

Например, вполне реальным претендентом рассматривается филиппинский кардинал Тагле. Он как раз придерживается либеральных взглядов. Основная борьба пойдет между теми, кто стремится к либерализации, к дальнейшему развитию церкви, и между теми, кто представляет консервативное крыло. Многие сейчас будут ставить на то, что победит либеральное. У меня почему-то такое впечатление, что конклав, который состоится 7 мая, может стать самым коротким».

Консервативными фаворитами в числе прочих считаются архиепископ Будапешта Петер Эрде и кардинал Робер Сара из Гвинеи. Пресса тем временем обвинила в лоббизме Эмманюэля Макрона. Французская газета Le Figaro даже назвала его фаворита — 66-летнего архиепископа Марселя Жан-Марка Авелина. Интереса к конклаву добавил и Дональд Трамп. На вопрос, кто мог бы стать папой, и кого он предпочел бы, президент США ответил, что себя. И выложил в соцсети свое изображение в сутане. Собеседники “Ъ FM” не помнят подобных скандалов в новейшей истории Европы.

Тем более что соперники не избегают и нечестных методов, говорит религиовед Алексей Юдин: «Это не чемпионат мира по футболу. Политически никакая страна не будет лоббировать. Да, но за последнее время мы видим определенного рода поток в адрес кардинала Паролина, государственного секретаря Ватикана, это запущено с американских сайтов. Недавно принято решение Высокого суда в Лондоне по этому затянувшемуся делу о махинациях и инвестициях. Сейчас с этим судом еще будем разбираться. А какие-то ложные известия о больших проблемах со здоровьем — это однозначно фейк. С чьей стороны? Американских консервативных кардиналов, сторонних сил? Совершенно непонятно».

10 часов продолжался самый короткий конклав. 33 месяца — самый долгий. В Ватикан к 7 мая должны были собраться 135 кардиналов, но один не сможет прибыть по состоянию здоровья, другого обвинили в финансовых преступлениях. Есть еще третья кандидатура под вопросом. Африканский прелат Филипп Уэдраого сказал, что не знает своего возраста. В справочниках Ватикана указаны две разные даты его рождения, по одной из них, он старше верхнего порога в 80 лет. Итого за кандидатуру нового папы должны отдать голоса как минимум 89 иерархов.

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Александра Абанькова