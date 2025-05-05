The Times of Israel: Израиль назвал условие расширения операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширит боевые действия в секторе Газа, если до завершения визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток не будет достигнута договоренность с «Хамасом» об освобождении заложников. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского военного чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Дональд Трамп планирует с 13 по 16 мая посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. По словам собеседника The Times of Israel, подготовка и развертывание войск до начала расширенного наступления предоставят «окно возможностей» для заключения сделки по освобождению заложников. Для подготовки планируется в скором времени мобилизовать десятки тысяч резервистов.

По словам военного источника, если соглашение не будет достигнуто к завершению визита Дональда Трампа в регион, операция ЦАХАЛа «начнется с большой интенсивностью и не прекратится, пока все ее цели не будут достигнуты». При этом в любое случае, уточнил собеседник издания, Израиль оставит за собой контроль над буферной зоной вокруг сектора Газа.

5 мая военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военных операций в секторе Газа, который подразумевает захват всего палестинского анклава. Как пояснил военный источник The Times of Israel, «центральный компонент плана — масштабная эвакуация всего населения Газы из зон боевых действий». ЦАХАЛ планирует «нивелировать угрозу» на каждой захваченной территории, чтобы расширить зону безопасности.

Лусине Баласян