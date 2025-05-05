Горящую свалку в Новороссийске могли тушить с помощью песка из Анапы

Жители Новороссийска обратили внимание на кучи песка, появившиеся в районе горы Щелба, где ранее произошло возгорание на полигоне ТКО. По их словам, в песке присутствуют фракции, напоминающие мазут, и он мог быть привезен из Анапы. В муниципальном центре управления города пояснили, что, согласно информации от компании «Терра-Н», материал использовался для отсыпки очагов тления на мусорном полигоне при недавнем пожаре, однако происхождение песка официально не подтвердили и не опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В администрации также заявили, что оставшийся песок применяют при ремонте внутренних дорог на полигоне. На материал, по их утверждению, имеется полный пакет разрешительной документации, включая протоколы лабораторных испытаний. Копии этих документов пытался получить «Ъ-Новороссийск, однако представители «Терра-Н» сослались на отсутствие директора, находящегося в отпуске, и затруднились с комментариями.

Ранее в Новороссийске было зафиксировано повторное возгорание на местном полигоне твердых коммунальных отходов — пожар вспыхнул в ночь на 13 марта и распространился на площадь более 2,5 тыс. кв. м. По информации краевой прокуратуры, деятельность эксплуатирующей объект компании «Терра-Н» сопровождается нарушениями законодательства. Организация уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные инциденты.

Вячеслав Рыжков