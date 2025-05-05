Полигон ТКО в Новороссийске могли тушить с помощью загрязненного песка из Анапы

В Новороссийске местные жители обнаружили кучи песка в районе горы Щелба. Горожане заметили в песке мелкие фракции мазута и предположили, что песок привезен из Анапы. В МЦУ города заявили, что, по данным компании «Терра-Н», песок был необходим для отсыпки очагов возгорания во время пожара. При этом информацию о том, что песок действительно привезен из Анапы, в МЦУ не подтвердили и не опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Оставшийся грунт, как рассказали в МЦУ, используют для реконструкции и дальнейшего ремонта внутренних дорог на полигоне. На песок, заявили власти, есть вся разрешительная документация, был составлен протокол испытаний.

«Ъ-Новороссийск» попытался получить копию этих документов, однако в организации затрудняются прокомментировать ситуацию, так как директор компании находится в отпуске.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое локализовали повторное возгорание на мусорном полигоне. Первичный пожар произошел в ночь на 13 марта, огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м.

По информации краевой прокуратуры, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные пожары.

Саркис Айвазян