Никто снова не выкупил дебиторскую задолженность «Уздэуавто-Воронеж»

Никто не заявился на третьи торги по реализации дебиторской задолженности ЗАО ПИИ «Уздэуавто-Воронеж» (было единственным официальным российским дистрибутором бренда Uz-Daewoo автоконцерна GM Uzbekistan). В связи с этим они были признаны несостоявшимися, сообщил конкурсный управляющий «Уздэуавто-Воронеж» Валерий Чаплыгин.

К реализации на торгах в виде публичного предложения в закрытой форме предлагалось право требования должника к АО «Уздэуавто Моторс» (Республика Узбекистан) в размере 417,5 млн руб. Начальная цена лота составляла 375,7 млн руб., «шаг аукциона» — 18,8 млн руб.

В ноябре 2024 года и в январе 2025-го эту дебиторскую задолженность пытались продать в ходе аукционов с начальной ценой 417,5 млн и 375,7 млн руб. Оба не состоялись по той же причине.

С заявлением о банкротстве «Уздэуавто-Воронеж» в мае 2016 года обратилось петербургское АО «Альга-РЭП» (ныне ликвидировано). Затем эта компания уступила право требования долга в 7,4 млн руб. ООО «Финансовый консультант №1» из Санкт-Петербурга. Суд признал дистрибутора банкротом в апреле 2017 года. В последний раз конкурсное производство в отношении него продлили до 20 октября 2025 года.

Алина Морозова