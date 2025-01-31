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Никого не заинтересовала дебиторская задолженность «Уздэуавто-Воронеж»

Аукцион по продаже дебиторской задолженности ЗАО ПИИ «Уздэуавто-Воронеж» (было единственным официальным российским дистрибутором бренда Uz-Daewoo автоконцерна GM Uzbekistan) признан несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом сообщил конкурсный управляющий «Уздэуавто-Воронеж» Валерий Чаплыгин. Информации о новых торгах пока нет.

Начальная цена лота составляла 375,7 млн руб. Шаг аукциона — 18,7 млн руб. В ходе торгов планировалось реализовать право требования ЗАО ПИИ «Уздэуавто-Воронеж» к АО «Уздэуавто Моторс» (Республика Узбекистан) в размере 417,5 млн руб. Из указанной суммы 8,6 млн руб. обеспечены залогом в пользу АКБ «Пересвет», а 138,3 млн руб. — в пользу ООО «Финансовый консультант №1».

Предыдущий аукцион по продаже дебиторской задолженности компании не состоялся по той же причине. Его итоги подвели в ноябре 2024 года.

Банкротство «Уздэуавто-Воронеж» в мае 2016 года инициировало петербургское АО «Альга-РЭП», которое затем передало долг в размере 7,4 млн руб. петербургскому же ООО «Финансовый консультант №1». Суд признал дистрибутора банкротом в апреле 2017 года. Конкурсное производство продлено до 20 апреля 2025 года.

Анастасия Колпачева

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