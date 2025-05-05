Акция «Бессмертный полк» пройдет в Удмуртии впервые с 2022 года

Акция «Бессмертный полк» пройдет в республике впервые с 2022 года, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. Он добавил, что три года назад в ней приняли участие 87 тыс. жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Мы приняли решение: акцию проведем, и не только в Ижевске, но и в других городах республики. Но для этого нам потребуется усилить меры безопасности, и я прошу отнестись к этому с пониманием»,— добавил господин Бречалов.

В Ижевске колонна участников будет формироваться на ул. Пушкинской, возле ГКБ №2. Вдоль улицы будут установлены рамки для досмотра участников. Начало акции запланировано на 13:00.

Участников просят отнестись с пониманием к мерам безопасности. «Тех, кто планирует участвовать в акции, прошу, настройтесь на проверку. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Нам нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасность»,— добавил глава региона. В случае осложнения ситуации акция пройдет в онлайн-формате в социальных сетях.

Кроме того, в сквере у Вечного огня будет организована стена памяти с фотографиями участников войны и тружеников тыла, а также будет установлен светодиодный экран, на котором прозвучат 1100 историй о победителях.

Напомним, акцию «Бессмертный полк» также проведут в храмах Удмуртии на поминальных службах в День Победы. Предложение родилось в этом году. 23 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что в Ижевске на День Победы запланировано проведение парада, легкоатлетической эстафеты и концертов около Дома правительства и на Центральной площади. Специальные службы будут работать в усиленном режиме.

Ранее глава региона сообщал, что проведение парада Победы в 2025-м будет зависеть от «текущей обстановки», связанной с безопасностью населения. Салюты на 9 мая были отменены.