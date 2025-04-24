Более 1 тысячи силовиков выведут на охрану порядка в Удмуртии в День Победы

Более 1 тыс. силовиков выйдут на охрану общественного порядка во время праздничных дней Первомая и Дня Победы, а также в День России, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Специальные службы будут работать в усиленном режиме. Помимо полицейских, обеспечивать безопасность во время мероприятий будут росгвардейцы, чоповцы, дружинники и казаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Такие цифры озвучили во время совместного заседания антитеррористической комиссии и оперштаба 23 апреля. На нем глава Удмуртии Александр Бречалов заявил: «В свете событий, происходящих сегодня, как на фронтах спецоперации, так и на международной арене, предстоящие праздничные мероприятия, имеют особый политический смысл». Руководитель региона добавил, что из-за этого к праздничным мероприятиям необходимо готовиться с точки зрения безопасности.

Отдельно господин Бречалов остановился на «особой значимости» качественного мониторинга общественного и интернет-пространства, что позволит «своевременно выявить признаки зарождающегося напряжения в общественно-политической сфере».

На заседании министр внутренних дел по Удмуртии Максим Тихонов сказал, что с 20 апреля по 12 мая во всех поселениях республики организовали круглосуточную охрану воинских захоронений, памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. В числе других решений — усиление контроля в аэропорту, на жд-вокзалах и других транспортных объектах.

В Ижевске в честь 80-летия Победы в ВОВ планируется провести парад, эстафету, концерты у Дома правительства и на Центральной площади. Салют отменен. Прорабатывается вопрос о проведении шествия «Бессмертный полк». В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что для проведения репетиций парада Победы на ижевской площади нанесли временную разметку и определили график ограничений движения транспорта.

Ранее глава региона сообщал, что проведение парада Победы в 2025-м будет зависеть от «текущей обстановки», связанной с безопасностью населения. Салюты на 9 мая были отменены.

Напомним, парад Победы не проводится в Ижевске с 2023-го из соображений безопасности. В мае 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, ссылаясь на республиканские власти, что на мероприятии планировались провокации. «Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей»,— заявил тогда господин Бречалов. Он добавил, что Удмуртия является «особым регионом: оборонным, стратегически важным».