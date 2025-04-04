Глава Удмуртии: парад Победы мы планируем, но все будет зависеть от обстановки

Проведение парада Победы 9 мая будет зависеть от «текущей обстановки», приоритетом является безопасность населения, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира во «Вконтакте» 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Репетиции идут, но, безусловно, все будет зависеть от текущей обстановки. Главное — безопасность. Салютов в этом году не будет»,— добавил глава региона.

Напомним, парад Победы не проводится в Ижевске с 2023-го из соображений безопасности. В мае 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, ссылаясь на республиканские власти, что на мероприятии планировались провокации. «Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей»,— заявил тогда господин Бречалов. Он добавил, что Удмуртия является «особым регионом: оборонным, стратегически важным».

Кроме того, власти региона отказались от запуска салютов и фейерверков на Новый год в связи с проведением спецоперации.