Акцию «Бессмертный полк» проведут на поминальных службах в храмах Удмуртии

Акцию «Бессмертный полк» проведут в храмах Удмуртии на поминальных службах в День Победы, заявил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Предложение родилось в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Удмуртской и Ижевской епархий Фото: пресс-служба Удмуртской и Ижевской епархий

«Приходите 9 мая на службы с портретами своих близких, погибших во время Великой Отечественной войны или на фронтах СВО. Мы отслужим молебен и поминальную панихиду, пройдем крестным ходом вокруг храмов с портретами наших родственников… Это будет наш православный "Бессмертный полк"»,— передает слова митрополита пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархий.

Митрополит добавил, что церковь «никого не забывает». «У церкви нет мертвых, у церкви все живы»,— сказал он после литургии в Иверском храме 22 апреля. Церковник также поздравил духовенство и прихожан с Пасхой и престольным праздником.

Отдельно митрополит призвал молиться о тех, кто находится в зоне спецоперации. «Наверняка, многие из вас видели кадры, как батюшки несмотря на полевые условия с особой радостью встречают Пасху. А разве можно иначе, когда рядом смерть ходит? Мы знаем, как много погибших ребят из Удмуртии и бесконечно скорбим об этих потерях. Будем молиться о том, чтобы скорее завершилась специальная военная операция и матери перестали терять своих сыновей»,— сказал митрополит Викторин.

23 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что проведение шествия «Бессмертного полка» в Ижевске сейчас «прорабатывается». В столице Удмуртии на День Победы запланировано проведение парада, легкоатлетической эстафеты и концертов около Дома правительства и на Центральной площади. Специальные службы будут работать в усиленном режиме.

Ранее глава региона сообщал, что проведение парада Победы в 2025-м будет зависеть от «текущей обстановки», связанной с безопасностью населения. Салюты на 9 мая были отменены.

Напомним, парад Победы не проводится в Ижевске с 2023-го из соображений безопасности. В мае 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, ссылаясь на республиканские власти, что на мероприятии планировались провокации. «Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей»,— заявил тогда господин Бречалов. Он добавил, что Удмуртия является «особым регионом: оборонным, стратегически важным».