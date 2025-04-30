«Большую коалицию» отправили в добрый путь

Немецкие социал-демократы наконец дали добро на коалиционное соглашение с победившим на внеочередных выборах в Бундестаг блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Теперь Фридриху Мерцу открыта дорога для избрания канцлером, его назначение по плану пройдет 6 мая. До этого момента обоим партнерам остается лишь окончательно определиться с тем, кто и какие министерские посты займет в новом кабинете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner / Reuters Лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Голосование по коалиционному соглашению социал-демократы, определенные на роль младших партнеров в новом правительстве, завершили во вторник, 29 апреля. А началось оно еще 15 апреля, к нему были допущены более 358 тыс. членов партии, которым предложили отдать свой голос онлайн.

При этом исход голосования не был предопределен, хоть эксперты и склонялись к тому, что члены партии все же согласятся сформировать правительство под руководством лидера христианских демократов Фридриха Мерца.

Открытое сопротивление формированию новой «большой коалиции» (так в Германии традиционно называют союз ХДС/ХСС и СДПГ) оказала молодежная организация социал-демократов Jusos, которая призвала руководство отказаться от сделки. В рядах руководства партии на местах тоже были сомнения. Так, по данным Tagesspiegel, как минимум треть депутатов от СДПГ в земельном парламенте Берлина были намерены отвергнуть соглашение.

Такие настроения внутри партии объяснялись несколькими причинами. Первой из них служила личность господина Мерца, который с момента выборов в конце февраля частично утратил поддержку даже в рядах собственных однопартийцев. И в рядах социал-демократов не скрывали опасений, что это может негативно сказаться и на их политической силе, если СДПГ снова войдет в правительство. На выборах в Бундестаг СДПГ набрала лишь 16,4% голосов, а сейчас ее рейтинг колеблется в диапазоне от 14% до 16%.

Кроме того, заявления Мерца о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus Украине идут вразрез с политикой социал-демократов. Споры вызывало и содержание 144-страничного коалиционного соглашения, особенно в части ужесточения миграции и изменения соцпакета для граждан страны.

Тем не менее после долгих раздумий 84,6% проголосовавших членов партии дали коалиционному соглашению зеленый свет. При этом явка составила рекордно низкие 56% (при необходимом пороге в 20%). За время правления канцлера Ангелы Меркель «большая коалиция» с СДПГ в качестве младшего партнера собиралась трижды. Для сравнения, в 2018 году по коалиционному соглашению голосовали 66% членов СДПГ, а в 2013 году — почти 76%.

Тем не менее генсек партии Маттиас Мирш заявил, что «очень доволен» исходом голосования. «Оно дает СДПГ мощную поддержку со стороны широких масс для вступления в федеральное правительство, а следовательно, и для взятия на себя ответственности в интересах ФРГ»,— сказал он, отметив, что мнение тех, кто высказался против, также будет учтено.

Теперь ХДС/ХСС и СДПГ остается лишь подписать соглашение 5 мая. А уже на следующий день в Бундестаге пройдет голосование по утверждению Фридриха Мерца на пост федерального канцлера.

К слову, свое участие в этом мероприятии подтвердила и бывший канцлер Ангела Меркель. Наблюдать за тем, как ее главный критик и соперник в прошлом, которого она всегда побеждала, пока была у власти, вступает в права канцлера, госпожа Меркель будет из ВИП-ложи.

Между тем на этой неделе стали известны имена некоторых членов будущего кабинета министров. Так, вице-канцлером и предположительно министром финансов станет сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Министром обороны, скорее всего, останется Борис Писториус.

Кто именно из социал-демократов займет еще пять мест, пока неясно — финальный список с распределением портфелей ХДС/ХСС передадут только 5 мая. Известно лишь, что сопредседатель СДПГ Заския Эскен настаивала на том, чтобы четыре из отведенных партии семи мест в правительстве заняли женщины. Но ей самой при этом вряд ли достанется министерский портфель — госпожа Эскен лишилась поддержки ряда ключевых сторонников даже в собственной федеральной земле Баден-Вюртемберг из-за своих публичных выступлений, идущих вразрез с интересами партии.

Блок ХДС/ХСС определился с кандидатами немного раньше: так, новым министром иностранных дел станет вице-председатель парламентской фракции, атлантист Йохан Вадефуль, а министром экономики Катерина Райхе, которая вернется в политику после пяти лет работы в бизнесе. С 2020 года она занимала пост исполнительного директора в Westenergie — «дочке» европейского энергетического концерна E.ON.

Министерство внутренних дел отойдет ХСС. Должность его главы займет Александр Добриндт, который уже ранее входил в правительство Ангелы Меркель. Считается, что именно господин Добриндт сыграл ключевую роль в заключении нынешнего коалиционного соглашения, став правой рукой лидера ХСС и премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера на переговорах.

Вероника Вешнякова