С начала года пассажиропоток на СвЖД вырос на 1,4%

С января с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 4,7 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении было перевезено 3,4 млн пассажиров (+1,8%), в дальнем следовании — 1,3 млн (+0,3%). Пассажирооборот с начала года составил 1,3 млрд пасс-км, что на 0,3% больше января-февраля 2024 года. В феврале отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 2,2% меньше, чем в феврале прошлого года. В пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров (-2%), в дальнем следовании — 0,6 млн (-3,1%).

В целом на федеральной сети ОАО «РЖД» в феврале перевезено 91,1 млн пассажиров, что на 1,5% ниже, чем в феврале прошлого года. За два месяца 2025 года перевезено 184 млн пассажиров (+1,6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2025 года вырос на 1% и составил 18,8 млрд пасс-км.

Ранее в пресс-службе СвЖД сообщали, что за последние два года (с начала действия единого городского тарифа) «наземное метро» в Екатеринбурге перевезло более 6,5 млн пассажиров. Всего в «наземное метро» входит 135 пригородных поездов, курсирующих по семи направлениям. Стоимость одной поездки составляет 40 руб.

Полина Щуцкая