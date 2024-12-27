Путин поручил увеличить число центров протезирования в регионах

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать план по открытию в российских субъектах протезно-ортопедических реабилитационных центров. О нехватке таких центров в регионах президенту рассказали участники боевых действий на Украине, проходящие реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова (ЦИТО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

3 декабря Владимир Путин посетил участников военной операции на Украине, которые находятся на лечении в ЦИТО. На встрече военнослужащие сообщили президенту, что в регионах плохо развита сфера протезирования. По их словам, зачастую, чтобы поменять протез, нужно ехать в Москву.

Владимир Путин с военнослужащими согласился. «Ехать неудобно. Будем делать обязательно. Я попрошу Татьяну Алексеевну подготовить программу»,— сказал президент (цитата по ТАСС).

Из опубликованных на сайте Кремля поручений следует, что зампредседателя правительства Татьяна Голикова должна представить президенту программу до 1 марта 2025 года.

По представленным президентом данным, сейчас в сфере протезирования в России работают 240 компаний и тысячи специалистов. В разговоре с военнослужащими Владимир Путин признал, что этого недостаточно, и пообещал, что власти будут заниматься улучшением практик протезирования по всей стране. Ответственным за проведение анализа и обобщения лучших практик протезирования президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Господин Мишустин также должен представить президенту доклад по этой теме до 1 марта 2025 года.

Полина Мотызлевская