«Аэрофлот» повысил плату за возврат и обмен билетов по России и за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) обновила тарифы по возврату и обмену билетов по России и за рубеж, оформленных с 28 апреля 2025 года. Теперь за возврат или обмен билета на внутренние рейсы пассажир заплатит 3,5 тыс. руб. (+25%), на международные рейсы — €55 (+20%).

«При перевозках по РФ (за трансакцию): 2800 руб., для билетов, проданных с 28.04.25 3500 руб. При международных перевозках (за трансакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 — 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места»,— указано в разделе «Правила применения тарифов» на сайте авиаперевозчика.