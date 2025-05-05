США подтвердили готовность отправить свои войска на борьбу с картелями в Мексику

Президент США Дональд Трамп подтвердил 4 мая, что предложил властям соседней Мексики помощь американских войск в борьбе с наркокартелями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Если бы Мексика хотела помощи в борьбе с картелями, я бы счел за честь пойти и сделать это»,— заявил глава Белого дома журналистам по пути в Вашингтон из Флориды. Он назвал членов картелей «ужасными людьми», погубившими тысячи жизней.

Впрочем, еще днем ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложения своего американского коллеги. Свой отказ она мотивировала тем, что Мексика «никогда не смирится с военным присутствием США на своей территории», так как «суверенитет страны не продается».

Дональд Трамп в ответ назвал президента Мексики «прекрасной женщиной, но она так боится картелей, что не может здраво мыслить».

Став президентом США, господин Трамп пригрозил повысить тарифы на весь мексиканский импорт в Штаты, но затем согласился отсрочить их вступление в силу. Взамен он получил обещание госпожи Шейнбаум усилить охрану северной границы, чтобы предотвратить незаконные поставки из Мексики в США наркотиков, в частности фентанила. Соединенные Штаты, со своей стороны, обязались предотвращать нелегальные поставки оружия южному соседу. При этом глава Белого дома публично заявил о готовности США предпринять односторонние военные действия в том случае, если Мексика не преуспеет в ликвидации картелей.

О том, как наркокартель победил в Венесуэле, но проиграл Дональду Трампу,— в материале «Ъ» «Пран вышел из-под контроля».

Лариса Орлова