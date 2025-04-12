Пран вышел из-под контроля

Президент США на этой неделе получил разрешение от Верховного суда выдворять из страны всех венесуэльских мигрантов. Для этого у американского президента, как он сам уверен, есть вагон оснований. Да даже целый поезд — «Поезд из Арагуа». Так называется венесуэльская группировка, которая за 20 лет прошла путь от захвата отдельно взятой тюрьмы до установления контроля над криминальным миром всей своей страны, а также соседних Колумбии и Чили — пока наконец не добралась до США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EPA / MIGUEL GUTIERREZ Фото: EPA / MIGUEL GUTIERREZ

Текст: Кирилл Сарханянц

«Это одна из самых жестоких и безжалостных террористических группировок на планете Земля. Они насилуют, калечат и убивают ради развлечения. Они ответственны за часть самых отвратительных преступлений, совершенных на территории США за последние годы». Так пресс-секретарь Белого дома прокомментировала решение Дональда Трампа воспользоваться законом XVIII века, чтобы выслать из страны всех, кто может быть связан с Tren de Aragua — одной из самых страшных и могущественных преступных группировок во всей Америке, совершающей жестокие преступления против американского народа.

Этот поезд в тюрьме

История Tren de Aragua начинается с генплана, который полностью провалился. В начале 2000-х тогдашнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу приходит в голову идея, что стране для процветания необходима современная инфраструктура. Так в 2006 году появился План развития национальной социалистической железной дороги. Она должна была связать между собой все регионы страны.

Часть современной железнодорожной сети должна была проходить через штат Арагуа, причем сразу в двух местах: через столицу штата, Маракай, неподалеку от побережья Карибского моря и через южные районы штата. Вот только спустя почти 20 лет по всей стране проложено менее 50 км железнодорожного полотна из запланированных 13,67 тыс. Где-то реализации генплана помешала коррупция, где-то банальное отсутствие финансирования. В Арагуа на пути рельсов, в частности, встал местный железнодорожный профсоюз, который вместо того, чтобы действительно что-то строить, занимался только сбором дани с простых рабочих в обмен на рабочие места. Стал ли он прародителем бандитской группировки, до конца не ясно. Точно известно, что он дал преступной организации имя: Tren de Aragua с испанского — «Поезд из Арагуа».

Помимо строительства сети железных дорог у Уго Чавеса со временем появилась еще одна масштабная идея: превратить переполненные и жестокие тюрьмы страны в «центры формирования нового человека, чтобы он выходил оттуда преображенным, подготовленным к жизни и любви».

Для этого, в частности, предполагалось передавать контроль за порядком в тюрьмах самим заключенным при условии их примерного поведения.

Строго говоря, это не была идея Чавеса. Такая практика довольно широко распространена в Латинской Америке. Но в Венесуэле все сразу пошло не по плану. Вместо того чтобы довольствоваться относительными послаблениями в режиме содержания, банды из заключенных полностью захватили контроль над тюрьмами. Да им, в общем-то, никто и не мешал. Исправительные учреждения Венесуэлы очень скудно обеспечиваются государством. Финансирования не хватает, чтобы содержать не только заключенных, но и охранников — их мало и им платят копейки. Так что они, вместо того чтобы рисковать жизнью, охотно сотрудничают с бандами, получая дополнительный заработок. Так тюрьмы страны превратились не в центры перевоспитания, добра и любви, а в укрепленные базы различных преступных организаций.

Одной из таких баз стала тюрьма Токорона, маленького городка к югу от Маракая. Здесь обосновалась Tren de Aragua. А ее лидером и праном, то есть руководителем тюрьмы от лица заключенных, стал Эктор Герреро Флорес по кличке Малыш Герреро.

Малыш-непоседа

Эктор Герреро родился и вырос в Маракае, в поле зрения полиции Арагуа оказался еще в юном возрасте. Согласно записям в архивах Верховного суда Венесуэлы, 3 сентября 2005 года Герреро убил полицейского в родном штате и попал в список разыскиваемых преступников. Помимо этого он был замешан в нелегальной торговле — как краденным, так и наркотиками. В 2010 году полиции наконец удалось схватить Малыша Герреро. Так он оказался в Токороне.

К тому моменту в тюрьме уже заправляла всем Tren de Aragua, на которую Герреро и работал. Так что неудивительно, что отмеренный ему судом срок Эктор не досидел. В 2012 году он сбежал из заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главарь Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес, он же Малыш Герреро

Фото: U.S. Department of State Главарь Tren de Aragua Эктор Герреро Флорес, он же Малыш Герреро

Фото: U.S. Department of State

В июне 2013 года Малыша вновь поймали — в соседнем штате, где он зарабатывал себе на жизнь грабя дома. И отправили обратно в Токорон — к родной банде. Итог — в 2015 году он появился на одной из вечеринок Tren de Aragua в подконтрольном группировке районе Маракая в 100 километрах от Токорона. Там Эктор рассказывал гостям и местным жителям, что он как глава Tren de Aragua сделает все возможное, чтобы поднять их уровень жизни.

Через год Герреро судили в Маракае уже за внушительный список тяжких преступлений: многочисленные убийства, грабежи, незаконное ношение оружия, наркоторговля и, наконец, за побег из тюрьмы Токорона. В итоге в феврале 2018 года Герреро приговорили еще к 17 годам.

Отбывать наказание глава Tren de Aragua отправился, разумеется, опять же в Токорон. Значит ли это, что он сейчас там? Разумеется, нет.

Вскрылось это 20 сентября 2023 года. В этот день около 11 тыс. венесуэльских полицейских и солдат при поддержке бронетехники и танков отправились на штурм тюрьмы в Токороне, чтобы вернуть правительству Мадуро контроль над исправительным учреждением.

То, что увидели военные, зайдя на территорию тюрьмы, на тюрьму как раз походило менее всего. За годы правления Tren de Aragua в Токороне появились не только лачуги, где проживали родственники заключенных (например, женщин и детей там оказалось около 200), но и детская площадка, просторный бассейн, бар, ночной клуб, бейсбольное поле и даже зоопарк с фламинго, тиграми, львами, пумами и крокодилами.

В ходе обысков был обнаружен арсенал банды: винтовки, дробовики, гранаты, взрывчатка. Министр внутренних дел страны Ремиджио Себальос отчитался о задержании около 60 членов наркокартеля и предотвращении массового побега заключенных.

Местные СМИ, однако, сообщили, что министр слукавил и 400–500 заключенных в результате разрушительной спецоперации пустились в бега. И среди них и Эктор Герреро, и все его приближенные.

В картеле, конечно, знали о готовящемся налете. Власти рекомендовали владельцам торговых точек в округе закрыться еще за сутки до начала штурма, а за несколько часов до него отключили в Токороне свет и заглушили мобильную связь. Учитывая, что весь городок был под контролем банды, этими действиями фактически было доложено Tren de Aragua о спецоперации.

Бедность как локомотив

Несмотря на всю комичность взаимоотношений властей Венесуэлы с Tren de Aragua и ее лидером, в деяниях самой группировки ничего смешного нет. Слова пресс-секретаря США Кэролайн Ливитт о том, что это одна из самых жестоких и беспощадных банд на территории Латинской Америки,— чистая правда.

В первые годы существования Tren de Aragua занимались преимущественно наркоторговлей, грабежами и сбытом краденого. Обычный список для любой преступной группировки. Попутно, конечно, случались и убийства стражей порядка в Арагуа, но чаще конфликтов с властями удавалось избежать — во многом благодаря подкупам местных чиновников. Воевать с другими группировками члены банды Герреро тоже не горели желанием, предпочитая договариваться с конкурентами о сферах влияния и территориях. Это, а также контроль над тюрьмой в Токороне, позволило Tren de Aragua сначала стать настоящими хозяевами штата, а со временем распространить свое влияние на всю Венесуэлу.

Выйти на международный уровень группировке помог экономический кризис в стране, который начался в 2014 году. Из-за обвала цен на нефть в мире Венесуэла лишилась основного источника пополнения бюджета, а заодно и валюты, на которую затем закупались товары из-за рубежа. Полки магазинов быстро опустели, наблюдались постоянные перебои с подачей воды и электричества. Страна погрузилась в хаос.

Тяжелейший экономический кризис вынудил десятки тысяч венесуэльцев бежать за границу в поисках лучшей жизни. Большая часть из них отправилась пешком в сторону США — через Колумбию. У границы их уже ждали члены Tren de Aragua.

Банда Эктора Герреро получила контроль над частью нелегальных переходов через границу с Колумбией — какие-то в результате переговоров с другими картелями, какие-то силой.

Tren de Aragua стала зарабатывать на эксплуатации венесуэльских мигрантов, взимая с них плату за переход границы, а затем контролируя все их перемещения по Колумбии. Кроме того, банда взяла под контроль местный рынок торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации. В рабстве у Tren de Aragua оказались тысячи венесуэльских женщин. Благодаря этому бизнесу группировка Эктора Герреро не только разбогатела, но и сумела выйти на международный уровень. Помимо Колумбии члены банды принялись орудовать сначала в Перу и Чили, а затем появились и на улицах городов США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рональд Охеда, венесуэльский политик-оппозиционер, оппонент Николаса Мадуро, который был вынужден бежать в Чили. В начале 2024 года он был похищен и убит Tren de Aragua. Чилийские власти обвинили в заказном убийстве администрацию Мадуро

Фото: Contraviento TV Рональд Охеда, венесуэльский политик-оппозиционер, оппонент Николаса Мадуро, который был вынужден бежать в Чили. В начале 2024 года он был похищен и убит Tren de Aragua. Чилийские власти обвинили в заказном убийстве администрацию Мадуро

Фото: Contraviento TV

«Поезд» улетает

«Tren de Aragua ... совершает жестокие преступления, в том числе убийства, похищения, вымогательства, а также торговлю людьми, наркотиками и оружием. TdA участвовала и продолжает участвовать в массовой нелегальной миграции в Соединенные Штаты ради собственной выгоды, причиняя вред гражданам США и подрывая общественную безопасность». Так Дональд Трамп объяснил свое решение воспользоваться законом XVIII века ради депортации максимально возможного числа венесуэльцев из страны.

Законом о проживающих в стране подданных вражеского государства до Дональда Трампа применялся всего трижды в истории США: во время войны 1812 года с Великобританией, Первой и Второй мировых войн. В данном случае закон позволяет властям депортировать любого мигранта в обход стандартных иммиграционных процедур, если его заподозрят в связях с Tren de Aragua.

Действие указа президента попытался заблокировать федеральный судья Джеймс Боасберг, но уже на этой неделе Верховный суд, пусть и по сугубо техническим причинам, все же встал на сторону Трампа. Для венесуэльцев, добравшихся до США во время экономического кризиса, это означает потерю всякой защиты от депортации.

Николас Мадуро называет процесс «репатриацией» граждан и преподносит происходящее как дипломатический успех и результат дружеских переговоров с Дональдом Трампом. Тот, впрочем, говоря о проблеме нелегальных мигрантов, допускал отнюдь не теплые выражения в адрес венесуэльских властей и самого Мадуро.

Президент США неоднократно подчеркивал, что Tren de Aragua добилась международной экспансии благодаря помощи правительства Венесуэлы. Прямых доказательств этого у администрации Трампа нет. В докладе разведслужб США от 26 февраля говорится, что Tren de Aragua не совершала преступлений на территории страны по прямому приказу Николаса Мадуро. Впрочем, там же отмечается, что информации о банде слишком мало, чтобы говорить о чем-то с уверенностью. Против этой теории высказались ЦРУ и АНБ. А вот в ФБР полагают, что связь террористической группировки с правительством Венесуэлы существует.

Как бы там ни было, действия Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса очевидно помогли становлению Tren de Aragua. Еще одним доводом в пользу теории Трампа могут стать события начала 2024 года в Чили. 21 февраля там был похищен венесуэльский диссидент и оппозиционер Рональд Охеда. Через десять дней его нашли — в мешке, залитом цементом и сброшенном в воду. Чилийские власти обвинили в организации убийства Охеды лично министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, который якобы заплатил Tren de Aragua за устранение бежавшего оппозиционера.

В отличие от Чили, где группировке Герреро приписывают еще 23 тела в мешках, американские власти пока чаще всего уличали членов Tren de Aragua в грабежах и наркоторговле. Как бы то ни было, несколько самолетов с сотнями венесуэльских мигрантов и, как утверждает администрация Трампа, членами Tren de Aragua уже успели взлететь из США и приземлиться в Каракасе. А учитывая решение американского Верховного суда, их поток в ближайшее время не иссякнет.