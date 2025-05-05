ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в ХМАО

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) по подозрению в подготовке теракта на Свердловской железной дороге (СвЖД) по заданию запрещенного в РФ украинского военизированного объединения, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ФСБ, задержанный, поддерживая взгляды запрещенного украинского военизированного объединения, вступил в сговор с одним из его участников через Telegram. По задания куратора, на участке СвЖД он планировал установить самодельное взрывное устройство (СВУ) и подорвать вагоны. «Преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица обстоятельствам», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), судом для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет колонии.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в конце апреля сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины и гражданина Беларуси, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в отношении участника специальной военной операции (СВО). По версии следствия, во время сборки взрывного устройства оно случайно сдетонировало, в результате чего произошел взрыв в жилом доме, в котором пострадали пять человек, в том числе подрывники.

Мария Шараева