ФСБ задержала жителя ХМАО по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

В Тюменской области сотрудниками ФСБ задержан местный житель. Его подозревают в подготовке теракта на железной дороге по заданию ВСУ. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФСБ.

«По заданию куратора задержанный планировал установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги самодельное взрывное устройство»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый через мессенджер Telegram вступил в сговор с членом запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).