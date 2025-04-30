Незапланированный взрыв

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины и гражданина Беларуси, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в отношении участника специальной военной операции (СВО). По версии следствия, во время сборки взрывного устройства оно случайно сдетонировало, в результате чего произошел взрыв в жилом доме, в котором пострадали пять человек, в том числе подрывники. По решению суда мужчины арестованы, еще один человек – гражданин Молдовы проверяется на причастность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взырв в жилом доме в Ханты-Мансийске

Фото: МЧС ХМАО-Югры Взырв в жилом доме в Ханты-Мансийске

Фото: МЧС ХМАО-Югры

Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики задержали уроженца Украины и гражданина Белоруссии, которые по заданию украинских спецслужб занимались подготовкой теракта с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции (СВО). «При сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт»,— говорится в сообщении ФСБ.

На видео, опубликованном силовиками, задержанные дали признательные показания.

Уроженец Украины рассказал, что в начале 2025 года был завербован спецслужбами и получил задачу «совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур».

Задержанный гражданин Республики Беларусь заявил, что в его обязанности входило получение и перевозка компонентов взрывного устройства, а также сбор информации в отношении военнослужащего.

По данным СУ СКР по Ханты-Мансийскому округу (ХМАО-Югра), взрыв произошел 12 апреля. В отношении украинца и белоруса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По решению суда они арестованы.

В окружном следственном комитете добавили, что на причастность к подготовке теракта проверяется задержанный гражданин республики Молдова, который на личном микроавтобусе доставил компоненты СВУ транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь. Отмечается, что он закамуфлировал компоненты в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, которые ему передал агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в городе Ивано-Франковске (Украина). Сам задержанный заявил, что Павлюк вышел на него самостоятельно и попросил перевезти посылку из Украины в Нижневартовск.

ФСБ России отмечает, что территория Молдовы и ее граждане «с попустительства режима Санду (президент Молдавии Майя Санду. – "Ъ-Урал".) продолжают использоваться украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий».

Напомним, взрыв в жилом доме произошел ночью 12 апреля в доме по ул. Промышленная, 9 в Ханты-Мансийске. В результате происшествия были эвакуированы 39 человек, среди них девять детей, огонь был ликвидирован на площади 70 кв. м. Для пострадавших по поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука был развернут пункт временного пребывания на базе школы №6. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщал, что пострадавшим были предоставлены продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Мария Шараева