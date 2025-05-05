Жильцов горевшего дома на улице Генерала Тюленева разместили в ПВР

Для жильцов дома по улице Генерала Тюленева, 39 на юго-западе Москвы организовали пункт временного размещения (ПВР). Пункт открыли в спортзале школы неподалеку. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Ранее в доме загорелись две квартиры в результате взрыва.

Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать последствия пожара. Припаркованные у подъезда машины эвакуируют на стоянку у соседнего дома. Для жильцов в ПВР подготовили горячие напитки и еду, там же они проходят регистрацию. На улице у дома работает полевая кухня.

4 мая около 21:00 на девятом этаже дома произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Площадь пожара составила 100 кв м, площадь обрушений — около 60 кв м. МЧС России сообщил о двух погибших и пяти пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.