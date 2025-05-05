Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 мая

13:53. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

13:28. После сообщений о возможном минировании усманской школы №4 в Липецкой области эвакуировали 847 человек. Специалисты не обнаружили взрывных устройств на объекте. Об этом сообщили в облправительстве.

13:06. За апрель в Курской области от обстрелов ВСУ пострадало 146 частных домов и 57 МКД, а с начала мая — один частный дом и три МКД. Об этом сообщил на заседании облправительства врио первого замгубернатора — председателя правительства Александр Чепик. На прошлой неделе в домах установили 142 окна и отремонтировали около 1 тыс. кв. м крыш, а также 82 кв. м фасада. По данным на 4 мая, ремонтируются 114 частных домов, 16 МКД в Курске и три многоквартирных дома в Рыльске.

13:03. Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области — оперштаб.

12:31. Сегодня утром ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В результате погибли три мирных жителя, еще двое пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

12:03. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — МЧС.

11:49. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:30. Правительство Воронежской области опровергло информацию о ночной атаке беспилотников, распространившуюся сегодня в федеральных Telegram-каналах.

11:16. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:55. За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области пострадал 161 жилобъект, 156 частных домов и квартир, поврежденных ранее, восстановлены. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

10:18. На выходных в Белгороде работал полевой центр по обучению оказания первой помощи. Обучение в нем прошли 200 человек. «Видим, что данные курсы очень востребованы, понимаем их крайнюю необходимость, особенно в приграничье. Поэтому приняли решение, что в Белгороде через этот центр пройдут обучение школьники, а подобные центры будут открыты в ближайшие выходные во всех муниципальных образованиях»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

10:04. За сутки пиротехники обследовали свыше 1 га приграничья Курской области, в основном с помощью роботизированной техники. Обезвредили 60 взрывоопасных предметов. С августа 2024 года они уничтожили 3 700 опасных находок. Об этом сообщили в МЧС России.

09:36. За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 248 боеприпасов и 100 БПЛА. В результате пострадали четыре мирных жителя, повреждения получили два частных домовладения и три транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:12. На этой неделе планируется выплатить 596 белгородцам разовые выплаты в 15 тыс. руб. на общую сумму 8,9 млн руб. Кроме того, 38 граждан должны получить по 75 тыс. руб. за частичную утрату имущества (2,85 млн) и 14 за полную — по 150 тыс. (2,1 млн руб.). Об этом сообщила министр соцзащиты региона Олеся Митякина на оперативном совещании.

09:07. С полуночи в Курской области четыре раза объявлялась ракетная опасность — оперштаб.

08:41. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

06:12. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — РСЧС.

08:41. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была объявлена в 18:55 4 мая.

01:20. РСЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области.