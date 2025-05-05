Депутат Ветров призвал повысить возраст управления каршерингом до 20 лет

Депутат санкт-петербургского поселка Шушары Михаил Ветров призвал ввести единую цветовую раскраску для машин каршеринга для сигнального обозначения на дороге. Он также считает нужным повысить минимальный возраст допуска к управлению прокатным автомобилем с 18 до 20 лет, а также ввести минимальный порога наличия опыта вождения не менее двух лет.

Свое обращение с упомянутыми инициативами депутат направил главе Минтранса Роману Старовойту, сообщает RT. По словам господина Ветрова, благодаря невысокой стоимости и простоте использования каршеринг популярен у молодежи, не имеющей собственных машин и опыта вождения. Депутат убежден, что именно от водителей каршеринга «можно ожидать рискованных маневров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций».

«Более того, прошу вас оценить возможность внедрения единой цветовой раскраски всех автомобилей каршеринга, независимо от компании или сервиса, для сигнального обозначения такого автомобиля на дороге»,— попросил депутат министра транспорта.

По данным МВД, в 2024 году в России выросла аварийность с участием машин каршеринга. Общее число ДТП этого типа увеличилось на 4,4%, но в отдельных регионах прирост достигает 20–60%. Среди самых частых причин происшествий фигурирует превышение скорости, в основном водителями возрасте от 20 до 34 лет.

Подробности — в материале «Ъ» «В аренду все чаще берут аварии».