Аэропорты Архангельска вернулись к работе

Архангельские аэропорты Талаги и Васьково вернулись к выпуску и приему авиарейсов с 23:30 мск, сообщили в Росавиации. Ранее в воздушных гаванях действовал план «Ковер» с 20:20 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Это первая приостановка работы аэропортов Талаги и Васьково для обеспечения безопасности полетов. 3 мая над соседней Мурманской областью сбили четыре беспилотника.

Ограничения на выпуск и прием самолетов продолжает действовать в аэропорте «Хибины» в Апатитах Мурманской области.