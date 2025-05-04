Аэропорт Апатитов приостановил работу

Росавиация сообщила, что аэропорт Апатитов в Мурманской области временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Когда начали действовать ограничения, ведомство не уточнило.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Талаги и Васьково, которые находятся в соседней Архангельской области. Их ввели в 20:20 мск. С 15:49 до 17:35 мск также приостанавливал работу аэропорт Петрозаводска в Карелии, утром рейсы не принимал и не отправлял московский аэропорт Внуково.

В предыдущий раз аэропорт Апатитов приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов 12 сентября 2024 года. В Талаги и Васьково такие ограничения вводятся впервые. 3 мая Минобороны заявляло, что над Мурманской областью сбили четыре беспилотника.

Петр Бузлаев