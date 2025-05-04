Два аэропорта Архангельска приостановили полеты

Росавиация сообщила, что с 20:20 мск архангельские аэропорты Талаги и Васьково приостановили прием и отправку воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Ранее работу приостанавливал аэропорт Петрозаводска, который находится в соседней Карелии. Ограничения действовали чуть менее двух часов. Утром также не отправлял и не принимал рейсы московский аэропорт Внуково.

Росавиация никогда ранее не сообщала о приостановке работы аэропортов Талаги и Васьково для обеспечения безопасности полетов. 3 мая над соседней Мурманской областью сбили четыре беспилотника.