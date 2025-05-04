Обрушилась часть кровли в горящем доме на Генерала Тюленева

В жилом многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, где ранее произошел взрыв и начался пожар, обрушилась часть кровли, передает «РИА Новости». В экстренных службах агентству сообщили, что число пострадавших увеличилось до 13. Еще два человека погибли.

МЧС сообщило, что открытое горение ликвидировано. Огонь распространился на площади 100 кв. м. Ранее между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия.

Как уточнило МЧС, в результате взрыва и последующего пожара погибли два человека, еще пять пострадали. Среди пострадавших два ребенка. Изначально ведомство сообщало о шести пострадавших. Спасатели эвакуируют жителей всего дома. Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело. К установлению причин взрыва следствие приступит в ближайшее время.

Петр Бузлаев