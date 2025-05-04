Аэропорт Петрозаводска возобновил работу

Росавиация сообщила, что в 17:45 мск аэропорт Петрозаводска возобновил отправку и прием авиарейсов. Ограничения действовали с 15:49 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа Вконтакте Аэропорт «Петрозаводск» Фото: Группа Вконтакте Аэропорт «Петрозаводск»

Ведомство уточнило, что аэропорт приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов. О перенаправлении рейсов на запасные аэродромы или задержках отправления не сообщалось.

Утром по той же причине не принимал и не отправлял самолеты московский аэропорт Внуково. За полтора часа действия ограничений на запасной аэродром направили один рейс.