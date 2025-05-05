После принятия закона об ужесточении наказания за утечки данных и введения оборотных штрафов спрос со стороны бизнеса на решения для защиты информации увеличился на 40%. Вложения российских компаний в кибербезопасность в 2025 году могут составить до 47 млрд руб., а в 2026 году — до 58 млрд руб. Такую оценку «Ъ» приводят в ИБ-компании «Стахановец».

По данным компании, рост расходов на кибербезопасность связан с развитием регулирования работы с данными. С момента подписания законопроектов о наказаниях за утечку данных спрос на DLP-систему компании (Data Loss Prevention) увеличился на 35–40%.

По данным Б1, объем рынка решений для защиты данных сейчас составляет 10% от всех продуктов кибербезопасности, 21 млрд руб., и покажет рост до 17% к 2027 году. В частности, росту будет способствовать вступление в силу законодательства об оборотных штрафах, которые стимулируют инвестиции в технологии защиты данных, подтверждает руководитель продукта Solar Dozor ГК «Солар» Дмитрий Мешавкин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес затыкает течь».