Китайский импорт антрацита из России достиг рекорда в марте

Китай в марте этого года рекордно импортировал 1,9 млн тонн антрацита, почти 100% из которого пришлось на поставки из России, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным ЦЦИ, годовой рост импорта этого высококачественного угля составил 59%, в то время как закупки энергетического и металлургического угля в целом снизились на 9% и 3% соответственно.

В ЦЦИ увеличение поставок антрацита из России связывают с перенаправлением новосибирского угля из портов юга на Дальний Восток с последующей отправкой в Китай, а также с китайским сокращением закупок угля из США и Австралии на фоне торговых конфликтов.

По данным ЦЦИ, общий экспорт угля из России в Китай в марте увеличился на 16% по сравнению с февралем и на 6% в годовом исчислении, составив 7,3 млн тонн. В целом за первый квартал 2025 года Россия экспортировала 46,4 млн тонн угля.

Как сообщили «Ъ» в ОАО РЖД, в первом квартале 2025 года из России по сети было отправлено 4,5 млн тонн антрацита, из которых 3,9 млн тонн — на экспорт. Показатели отправки в восточном направлении увеличились в 5,9 раза, в то время как в северо-западном направлении наблюдается снижение на 39%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уголь вышел сортом».