После взрыва в порту Ирана задержали двух человек

В Иране в рамках расследования дела о крупном взрыве в порту Шахид-Раджаи 26 апреля задержали двух человек, передает Irna. Агентство уточняет, что речь идет о «государственном и частном менеджерах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

В настоящий момент правоохранительные органы Ирана ведут предварительное расследование. Задержанные находятся в статусе подозреваемых. Один из них числится на государственной службе, второй работает в частной компании. Кроме того, идет расследование по факту предоставления ложных сведений.

Взрыв в крупнейшем порту Ирана в городе Бендер-Аббас произошел 26 апреля. Согласно данным властей страны, погибли 46 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Пострадали около 1,2 тыс. человек. СМИ писали, что взрыв мог произойти из-за неправильного хранения перхлората натрия, который используют в твердом ракетном топливе. Власти Ирана эту информацию отрицают.