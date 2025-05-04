The Washington Post рассказала о хаосе и нарушениях при высылке мигрантов из США

Администрация Дональда Трампа так спешила воспользоваться законом XVIII века, чтобы депортировать венесуэльских мигрантов, что путалась в том, кого нужно выслать из страны, и отправила самолет в закрытый аэропорт. О тотальном хаосе и спешке американских властей рассказала The Washington Post (WP).

По данным газеты, 13 марта госсекретарь США Марко Рубио написал Министерству иностранных дел Сальвадора, что в ближайшие 24 часа американские власти намерены прислать в сальвадорскую «мегатюрьму» около 500 венесуэльских преступников. Согласно расследованию WP, власти так торопились, что забирали мигрантов из их домов в тот же день, когда Трамп объявил о применении закона о проживающих в стране подданных вражеского государства. И в тот же день из США вылетел самолет с более чем 260 мигрантами на борту.

По данным издания, многие депортированные попали в США легальным путем. По крайней мере двоим из отправленных в Сальвадор американские власти ранее разрешили переселиться в США в качестве беженцев. Как минимум у четырех был временный статус защиты от высылки, выдававшийся администрацией Джо Байдена мигрантам, бежавшим из Венесуэлы из-за гуманитарного кризиса. Другие были активными членами венесуэльской оппозиции и подавали заявления о предоставлении убежища.

Когда Окружной суд заблокировал указ господина Трампа, остановив депортацию венесуэльских мигрантов на 14 дней, самолет с мигрантами уже был над международными водами. Но приземлиться в Сальвадоре он не мог, так как аэропорт острова был закрыт на ночь. В итоге самолет сел в Гондурасе, где простоял четыре часа в ожидании открытия аэропорта Сальвадора, пишет WP.

Кирилл Сарханянц