Трампу не позволили воспользоваться законом XVIII века для высылки мигрантов

Дональд Трамп попытался воспользоваться законом о проживающих в стране подданных вражеского государства от 1798 года, чтобы получить более широкие полномочия для массовой депортации нелегальных мигрантов. Однако уже через несколько часов Федеральный суд заблокировал применение закона XVIII века.

Закон применялся всего лишь трижды за всю историю США: во время войны 1812 года с Великобританией, Первой мировой и Второй мировой войн. В заявлении Белого дома говорилось, что поводом вновь применить этот закон стали незаконные действия венесуэльской преступной группировки «Трен-де-Арагуа» (TdA) на территории США.

В данном случае закон позволил бы властям депортировать любого мигранта, которого она посчитает членом банды, в обход стандартных иммиграционных процедур.

Окружной судья США Джеймс Боасберг заблокировал указ господина Трампа, остановив депортацию венесуэльских мигрантов на 14 дней. Решение было принято в ответ на иск, поданный в тот же день Американским союзом защиты гражданских свобод и организацией «Демократия вперед», которые считают действия президента незаконными. «Учитывая чрезвычайные обстоятельства, о которых суду стало известно сегодня утром, я постановил, что требуется немедленное распоряжение о сохранении статус-кво до тех пор, пока не будет назначено слушание по этому делу»,— написал судья Боасберг в своем постановлении.

Кирилл Сарханянц