Трамп: одна из сторон конфликта на Украине ближе к соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что одна из сторон конфликта на Украине находится ближе к соглашению об урегулировании. Москва это или Киев, он не сказал. При этом господин Трамп добавил, что США и Украина заключили выгодную для американцев сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart / AP Фото: Mike Stewart / AP

«Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, хотя не буду уточнять, с какой именно. Но мы заключили с Украиной выгодную для американцев сделку по редкоземельным металлам»,— сказал Дональд Трамп в интервью NBC News.

Президент США также вновь заявил, что Вашингтон прекратит свои посреднические усилия, если сочтет их бессмысленными. По его словам, «иногда мы близко подступаем к этому, но затем происходит что-то позитивное».

29 апреля Дональд Трамп сказал, что российско-украинский конфликт находится на этапе завершения. Тогда он также уточнял, что в течение недели «нам предстоит наблюдать за развитием событий». 30 апреля США и Украина подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое включает в себя сделку о редкоземельных металлах.